宋慧喬巴閉閃現40秒 林峯撩兄弟肉帛相見 胡子彤憂搶風頭

「韓劇女神」宋慧喬來港出席活動，僅快閃40秒賣Cool，同場的韓劇迷廖子妤大讚她氣質迷人。而「城寨3子」繼續拍住上搵真銀，林峯提議於續集可以一同浸溫泉鬥騷肌。

宋慧喬（喬妹）、林峯、胡子彤、張文傑、廖子妤、邱彥筒（Marf）及林愷鈴昨日現身尖沙咀活動，喬妹以修身裙現身，不停揮手和派心心，但保持一貫cool樣，閃現40多秒就離開。而「城寨4子」繼續獨欠劉俊謙，張文傑表示掛念他，經常傳短訊傾偈，林峯則透露準備約齊人食飯。提到有傳會開拍電視劇《信一傳》，問林峯可想有《洛軍傳》？他笑言：「咁多演員都打到咁甘，如果拍個人傳就要由頭打到尾。」談起《前傳》和《終章》電影劇本已準備就緒，待搭建場景後就可以開工，林峯講笑可以拍4子一起浸溫泉，子彤搞笑表示擔心自己會太搶風頭。

Marf跪低認「語障」 見到宋慧喬即心心眼的廖子妤與「魚蛋妹」王尹菁一起受訪，子妤笑問魚蛋妹續集最想與哪名男生組CP時，魚蛋妹精靈謂：「我仲係細路，不過全部都鍾意。」廖子妤對續集表示期待，希望能增加打戲，她又自爆在《九龍城寨之圍城》以鐵鑊對抗伍允龍一幕，因用錯真力而仆倒受傷，令膝蓋出現骨增生。

而Marf早前在社交網表示未必需要入戲院觀看電影《龍捲風》，遭網民鬧爆，昨日她跪低自認有「語障」，戲言因近來少與人傾偈有關，自言分享欲強，以後會多開直播練習口才。