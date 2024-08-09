網民揀三甲 吳芷靖彈出 陳甜甜好籤添自信 倪樂琳操弗等晒料

今屆15位候選港姐日前穿晚裝拍宣傳片，當中以倪樂琳、陳甜甜及吳芷靖最有「港姐feel」，網民力推入三甲。倪樂琳表明會操弗迎戰泳裝環節，陳甜甜則努力惡補廣東話。

無綫《2024香港小姐競選》15位佳麗早前分批到塞班島、內蒙、新加坡等拍攝外景，除了出發新加坡的佳麗陳紫佟、程姜月及吳芷靖外，其他佳麗都未有機會一展水着美態。不過，大會日前先安排佳麗穿上晚裝拍攝宣傳片，網民隨即開盤貼「三甲熱選」，當中包括狀態大勇的「城大李嘉欣」倪樂琳（Ellyn）、愈睇愈靚的陳甜甜及後勁凌厲、隨時跑出的吳芷靖。反觀之前獲睇高一線的「華姐」鍾翠詩明顯跌Watt，網民略嫌她有點「哨牙」feel，又指「艷麗版蔡潔」程姜月則娘味甚濃。

曾是女團成員及拍寫真的倪樂琳穿上粉紅色tube dress於舞台上自信心十足，笑容甜美，擺甫士時亦甚有星味，裙身開高衩設計令她露出一雙長腿，仙氣飄飄，網民推為冠軍級之選。之前不甚起眼的吳芷靖及陳甜甜經過大會形象設計及化妝師「改造」後，樣貌大方得體。至於「Hot版鍾麗淇」梁嘉莹身材向來有睇頭，穿起綠色低胸長裙，露出深長事業線成功搶Fo。事後倪樂琳受訪時坦言拍攝心情緊張：「第一次着咁靚嘅衫拍Promo，驚啲Pose擺得唔靚，表情唔夠好睇，不過最後都克服咗。」她指為了保持體態，近日積極做運動操弗，備戰決賽重頭戲泳裝環節：「想線條靚啲，有時間就會做運動，雖然平時有做開，但就會懶散少少，依家就會督促住自己。」

梁嘉莹廟街體驗靈雀占卜 另外，陳甜甜、梁嘉莹及楊梓瑤等昨日隨藝人賴慰玲到廟街拍攝外景，體驗靈雀占卜。陳甜甜透露早前到黃大仙兩次求選情也獲得上上籤。提到她被網民選為「民選三甲大熱」，她感謝大家，表示會更加努力學好廣東話：「10分滿分依家有5分，有信心決賽時有8分！」

陳甜甜（左起）、梁嘉莹及楊梓瑤到廟街感受香港文化。 吳芷靖