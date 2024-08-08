新婚半年 街頭睇中「翻版橋本環奈」 中丸雄一帶學生妹開房 畀$370車馬費

日本組合KAT-TUN的40歲成員中丸雄一，今年一月與前女主播笹崎里菜閃婚。新婚僅半年多，昨日卻驚傳他向電視台申請停工，本周末起缺席主持的直播節目，原來他被爆背妻到酒店「開房」，與「翻版橋本環奈」女大學生幽會。

報道指，中丸一年前在街上搭訕結識女方，雙方偶爾見面食飯。上月4日，中丸相約女方到廉價商務酒店見面，女方透露中丸約過她至少20次，但僅食過兩次午飯，並指當日在酒店只是聊天，中丸給她7,000日圓（約370港元）車馬費，並強調沒有發生性關係。

中丸向來形象老實，Fans對他婚後竟背妻沙沙滾感到十分失望；他又疑是搭訕慣犯，多名網民表示曾在路上被中丸「抄牌」。

停工反省 中丸所屬事務所STARTO ENTERTAINMENT亦承認報道屬實：「他作為對社會有影響力的人，行為欠缺自覺及不負責任，公司深表遺憾也無法接受。他也意識到事情的嚴重性，對家人與對方造成痛苦表示抱歉，故在本人要求下停工反省。」

KAT-TUN於2001年組成，2006年憑單曲《REAL FACE》出道，原有6名成員，但前成員赤西仁、田中聖、田口淳之介先後因醜聞退隊。事有湊巧，兩個月前，中丸曾被占卜師批組合今後難以3人姿態活動，如今他宣布停工，餘下的龜梨和也與上田龍也恐成為雙人組合。