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陳若思波濤洶湧玩漂流
身材惹火的無綫小花陳若思（Amber）日前到水上樂園遊玩，穿上白色泳裝的她大解放，盡騷Big爆上圍，加上在波濤洶湧的漂流設施上，令視覺效果更加震撼。Amber又單眼放電，令網民高呼睇到流晒鼻血。
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