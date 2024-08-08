林正峰慶生受寵若驚 佘詩曼突擊到賀 鍾嘉欣靚聲祝福

視后佘詩曼（阿佘）與鍾嘉欣（Linda）分別忙於商演及開演唱會，但向來對後輩有心的她們，日前亦抽空為曾經合作的林正峰慶祝30歲生日，他表示原本都沒打算慶祝，故今次充滿驚喜。林正峰拍完無綫劇集《新聞女王》後，與阿佘變得熟落，今次他開P慶生時不只阿佘到場，還有莊思敏、莊思明及楊明等前輩，場面熱鬧。問到阿佘是否很錫他時，林正峰謂：「唔只錫我，都好錫大家，佢好照顧我哋呢啲新人後輩，又當我哋細佬妹咁，人超級超級好，毫無架子。」

粉絲安排驚喜 而最令他驚喜的，是收到兒時「女神」Linda的語音祝福，二人早前曾合作拍攝劇集《星空下的仁醫》。Linda以溫柔聲線送上祝福：「我係章醫生鍾嘉欣呀！知道你生日，你親愛嘅粉絲團隊好錫你，因為你好抵錫，祝福你生日快樂，祝福你前途無可限量，身體健康，笑口常開，好彩自然來，心想乜嘢就得乜嘢。」林正峰聞言後開心表示：「粉絲喺我生日前偷偷話佢知，睇吓可唔可以得到佢嘅祝福，然後佢就送上，真係人美心善好溫柔！」

而Linda昨日接受本報訪問時，透露已到達廣州，她開心謂：「排舞所有細節都差唔多搞掂，依家自己心態好放鬆，因為演唱會成個流程我都好鍾意，我好希望喺呢兩個鐘演唱會入面可以享受舞台，我想喺冇壓力之下做呢個騷，因為我知道嚟睇我嘅都係好錫我嘅朋友。」