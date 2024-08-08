演唱會開鑼在即 郭富城地獄式排練 踩足700小時

舞台王者郭富城的13場演唱會下周開鑼，經過700小時地獄式排練後，天王已準備就緒，他更請得大師張叔平設計「皇帝的新衣」，屆時將配合勁歌熱舞，與歌迷見證其踏足紅館30周年。

天王郭富城（城城）共13場的《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》，將於下周二假紅館隆重舉行。日前他和舞蹈團隊走進紅館排練室作終極綵排，而在過去3個多月中不停練舞的他表示：「近日密集式接近700小時嘅地獄式排練，游走唔同嘅舞室，之前仲去咗搭建半模擬舞台嘅元朗片場作衝刺練習，咁辛苦都係為咗畀觀眾睇到一場超乎視聽之娛嘅演唱會，同大家一齊見證我踏足紅館30年呢個大日子！」

請大師度身訂造舞衣 城城每次的個唱舞台都會帶給歌迷驚喜，雖然花費半億打造的立體多元舞台尚未曝光，但他有信心一定能令歌迷驚嘆：「超巨型Led屏幕幾乎接近紅館天花板，設計師繼續用破格手法打造精裝舞台，傾力做到一個紅館有5個舞台之視效，今次選用咗3面舞台，亦令視覺特效更嶄新，配合我各個章節嘅歌舞，似魔幻球咁變化，我諗坐喺場內唔同座位嘅觀眾，都可以睇到呢個令人嘆為觀止嘅舞台變化。」

至於造型方面，城城請得美術大師張叔平打造舞衣，將時尚、亮麗、品味、型格的設計集於一身，他表示：「每一件都有標誌性嘅心思，似一件藝術品，我好期待着住呢批衫表演。」

問到城城連月練舞可感辛苦？他就覺得辛苦但快樂，因有全情投入的團隊跟他眾志成城，迎接其第9個紅館大型演唱會，又謂當團隊踏足紅館排練室時，舞蹈總監Sunny Wong及Kinjaz為舞蹈效果再細緻整合，務求做到盡善盡美。