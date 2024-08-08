獨家訪問：江嘉敏搭車平到嚇親 陳曉華熱得滯係咁脫！

無綫藝人郭晉安、陳曉華、江嘉敏、郭柏妍、何依婷、陳星妤、羅天宇、陳浚霆等現正在內地拍攝新劇《金式森林》，劇中他們飾演豪門一家，甚多大堆頭戲份，故一班後生仔女合作得相當愉快。而「風少」陳浚霆向來出手闊綽，連日來不時「萬歲」請大家食好西，但反而慘遭何廣沛於社交平台Po出搞笑食相，更配文：「沒有形象可言」，相當抵死。眾女雖然吃個不停，但因為天氣悶熱，拍攝辛苦，沒有增磅。

陳星妤晒「闊太」行頭

陳曉華接受本報訪問時說：「我冇肥到呀！天氣好熱，一直都流好多汗，脫咗好多水，雖然咁啱畀大家見到我哋食緊嘢，但係平時我都唔係好食嘢，因為拍攝真係好忙碌，可以用如火如荼去形容。」至於陳星妤於劇中成功令「富二代」陳浚霆上釣，如願成為少奶奶，她日前於社交網分享在大宅拍攝點滴，扮演有錢人的她戴上戒指、頸鏈珠光寶氣，甚有派頭，她又謂：「內地天氣都好熱，頭幾日拍室外嘅戲辛苦，之後返入室內拍就有冷氣，會舒服啲。」