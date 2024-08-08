獨家訪問：江嘉敏搭車平到嚇親 陳曉華熱得滯係咁脫！
無綫小花陳曉華、江嘉敏及郭柏妍等於內地拍攝新劇，雖然連日來陳浚霆不停「萬歲」，但因天氣太熱兼拍攝忙碌，眾女依舊弗爆，陳曉華更說「脫咗好多水」。
無綫藝人郭晉安、陳曉華、江嘉敏、郭柏妍、何依婷、陳星妤、羅天宇、陳浚霆等現正在內地拍攝新劇《金式森林》，劇中他們飾演豪門一家，甚多大堆頭戲份，故一班後生仔女合作得相當愉快。而「風少」陳浚霆向來出手闊綽，連日來不時「萬歲」請大家食好西，但反而慘遭何廣沛於社交平台Po出搞笑食相，更配文：「沒有形象可言」，相當抵死。眾女雖然吃個不停，但因為天氣悶熱，拍攝辛苦，沒有增磅。
陳星妤晒「闊太」行頭
陳曉華接受本報訪問時說：「我冇肥到呀！天氣好熱，一直都流好多汗，脫咗好多水，雖然咁啱畀大家見到我哋食緊嘢，但係平時我都唔係好食嘢，因為拍攝真係好忙碌，可以用如火如荼去形容。」至於陳星妤於劇中成功令「富二代」陳浚霆上釣，如願成為少奶奶，她日前於社交網分享在大宅拍攝點滴，扮演有錢人的她戴上戒指、頸鏈珠光寶氣，甚有派頭，她又謂：「內地天氣都好熱，頭幾日拍室外嘅戲辛苦，之後返入室內拍就有冷氣，會舒服啲。」
至於江嘉敏與郭柏妍兩位傻大姐最搞笑，日前二人放工孖住去吃飯，搭車時只用了0.57元，齊表嚇親。江嘉敏受訪時說：「我都唔知點解咁平，初頭仲以為撳錯掣，撳咗幾次都係呢個價錢，因為我哋唔係搭的士，係Call車，搭咗大約10分鐘車程，唔通係新客戶有折頭？依家都未知點解。」
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240808-0808_00282_021/獨家訪問：江嘉敏搭車平到嚇親--陳曉華熱得滯係咁脫！
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：