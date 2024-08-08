中娛星動：孭飛劇捱鬧 3招齊發 楊紫為保收視女王地位 搵胡歌救亡

楊紫去年憑熱爆劇《長相思》登頂，還帶挈劇中幾位男對手檀健次、鄧為、張晚意等成為人氣王，風頭一時無兩。然而該劇第二季於上月開播後，雖然故事是首季延續篇，但高開低走，被轟內容剪至支離破碎外，幾派粉絲亦因自己偶像戲份分配不均而展開罵戰，身為大女主的楊紫也被指演技翻車。不但如此，經常陷入整容疑雲的她，近日被指先後撞樣迪麗熱巴及韓國女星宋慧喬，令其外貌再次進化成為熱話。

穩住資金 願遲出糧

不過黑氣纏身的楊紫似乎絲毫未受影響，反而愈來愈旺，事業方面影視齊飛，除了4部作品入圍今屆金鷹獎初選名單，剛完成劇集《國色芳華》的她，下一部作品將會是孭重飛的劇集《生命樹》，以及賈玲執導的新片《轉念花開》。鑑於《長》第二季滑鐵盧，即使現時人氣未受影響，但楊紫明白新作絕對不容再失，獲悉《生》劇出品方有資金壓力後，她即瞓身力撐，除了不介意遲收片酬，更動用自己所有資源，主動游說代言品牌為劇集投放廣告，亦親身幫忙找男主角，有指她曾向《長》劇的CP、甚至曾合作的拍檔埋手，出品方也先後與多位男演員斟洽，惟男主角戲份不多，只用作襯托楊紫，故全部沒有下文。直至近日終敲定型男胡歌出任男主角，雖然有粉絲認為胡歌應該不會演大女主的陪襯角色，但亦有人表示劇集圍繞環保，完全符合熱愛環保的胡歌，同時認為楊紫首度搭檔胡歌有新鮮感，期待二人擦出火花。曾兩奪白玉蘭視帝獎的胡歌，憑着《繁花》再攀事業高峰，楊紫有望趁今次合作，借對方之力「救亡」之餘，還可重振收視保證女王地位。