老竇「父女戀」撻Q 湯告魯斯囡囡男友與添麥菲撞樣

蘇莉的男友Toby Cohen原來是音樂人，他於網上經常自彈自唱「口水歌」，曾翻唱多位天王天后如Bruce Springsteen與雲妮侯斯頓（Whitney Houston）的歌曲。一頭攣髮的Toby唱得之餘亦被網民讚「顏值高」，有網民更大讚他樣貌勁似荷里活上位男星添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）。

據知Toby於紐約就讀演藝學院，是蘇莉的同學，多位紅星包括珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）與羅拔迪尼路（Robert De Niro）等曾就讀同一學校。而Toby即將入讀位於波士頓的柏克萊音樂學院（Berklee College of Music），至於蘇莉則會繼續留在紐約升讀大學，屆時他們將會分隔異地。蘇莉日前現身紐約街頭，一邊講電話一邊痛哭，不停用手抹眼淚，狀甚可憐，未知是跟誰通電話！

Victoria急否認戀情

阿女正發展Puppy Love，相反父親湯告魯斯就未有着落，雖然近日他被爆出與細他37歲的西班牙殘障女歌手Victoria Canal譜出父女戀。不過消息傳出後，Victoria即時於社交網站留言急忙否認戀情，她沒有指名道姓，只表示：「很抱歉讓你失望了，但我不會和這個男人（湯告魯斯）拍拖。儘管（他）是一個可愛的人及藝術家。哈哈，我從來沒想過我一生中必須大聲澄清這一點。」之後她亦拍片回應，指好開心報道中稱讚她好美麗，並笑言：「好吧，這是我最後一次談論這個問題，直到下一輪小報！下一位會是哪個？我與總統（拍拖）？！」