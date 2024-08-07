暢所欲玄：肖雞者之姻緣錦囊

戀愛特色：肖雞者的感情生活往往是多姿多采，因為雞的地支為酉，而酉也是四正桃花之一，所以天生在異性緣上較有優勢。

仗着這種優勢，肖雞者不論是自己追求目標伴侶，還是成為別人的心儀對象，機會也特別多，所以很多肖雞者在年少時已有戀愛經驗。不過，肖雞者在談情說愛中，常常是跌跌撞撞；他們對於理想伴侶的概念模糊，或者誤以為自己喜歡某某類型，但走在一起後才發現打錯算盤。因此，肖雞者實戰經驗雖多，但一擊即中的成功率卻低。雖然他們每一次都付出真心，但不一能開花結果，往往要兜兜轉轉，才找到真正的理想伴侶。幸好，肖雞者生性豁達，失戀過後很快又會重新振作，有屢敗屢戰之精神。

男性貼士：肖雞男性注重外表，所以對伴侶的外形也頗重視，也因此容易被表面的事物所吸引。一旦拍拖後，肖雞男性對伴侶會關懷備至，但有時過於為對方出主意，反而容易引起伴侶的不滿。

女性貼士：肖雞的女性喜歡花俏的東西，但在感情上卻不要求伴侶特別俊朗。她們喜歡受到保護的感覺，所以理想伴侶必須有足夠的安全感。但建立家庭以後，肖雞女性會較忽略與伴侶的溝通，務必多加注意。

堪輿學家麥玲玲師傅