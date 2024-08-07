潘瑋柏獲歌迷力撐「不胖」

台灣歌手潘瑋柏昨日44歲生日，正於內地舉行巡唱的他，日前於重慶演出時獲團隊準備生日蛋糕，全場觀眾亦為他唱生日歌慶祝，心情大靚的他感謝家人前來捧場。早前網上瘋傳其發福照，有現場歌迷搞笑高舉「本人不胖，只是有點厚」紙牌，令潘瑋柏忍俊不禁，事後更大方把照片分享到社交網。