歌手梁釗峰推出新歌《致陪伴我的》，日前舉行宣傳活動時，逾百粉絲中其中一位婆婆不停向他揮手和派心，他隨即邀請長者合照，當得知婆婆是其粉絲時即送上擁抱，感動到婆婆眼濕濕，釗峰亦說：「我都估唔到自己嘅歌可以陪伴到佢，莫名嘅感動，呢個陪伴係雙向。佢哋成日話我啲歌陪伴佢哋，佢哋都係陪緊我。」