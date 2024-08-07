曾陷低谷 前路茫茫 古淖文睇唔開 情緒爆煲

回望過去的15年，他直言曾試過低谷期，指完成《亞洲星光大道》後有出外登台及其他工作，生活還算過得去，跟亞視完約後機緣巧合下遷回澳門，有朋友覺得他這樣做給人「降格」感覺，他說：「有咁嘅機會咪做住先囉，我相信唔放棄總有一日會成功。」他表示當時公司叫他擔任活動司儀，但他向來不喜歡司儀工作：「但簽得畀人，照做啦，但結果司儀工作愈來愈多，係失咗平衡，愈嚟愈唔係歌手，我心諗你簽我做歌星，點解要做司儀？」但為求搵食唯有咬緊牙關，完成合約後便沒有再跟對方續約，之後便步入人生低谷：「又唔係叫情緒病，係有啲睇唔開，諗唔明點解搞到咁，覺得前路茫茫，情緒爆煲！」