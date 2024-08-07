中娛星動：芸芸花旦邊個最靚？ 鞠婧禕壓倒性稱冠 趙露思「糖分」跌Watt

內地花旦競爭激烈，要成功脫穎而出，當然少不了顏值的加持。而近日網上出現了「最美女演員」票選活動，當中人氣女星鞠婧禕大比數拋離對手穩居榜首，大熱的趙露思和迪麗熱巴只能屈居其後。

最近，網絡上有人發起「最美女演員」票選活動，吸引不少網民參與，在投票結果當中，「85小花」僅有Angelababy（楊穎）一人上榜，其餘都是近年火爆的新生代女神，包括虞書欣、白鹿及趙露思等，而今次鬥靚選舉由曾被日媒封為「4千年一遇美女」的鞠婧禕，以逾190萬票登頂，趙露思則憑約104萬票位居第2。

熱巴激罕做「阿三」 鞠婧禕以脫俗氣質加精緻五官見稱，每次以新造型亮相都會衝上熱搜，甫出道便成佳話，關注度極高。至於第2名「95小花」趙露思，則被網民封上「甜寵女神」美譽，可愛形象深入民心，私下的甜美穿搭亦成為時下少女爭相模仿的對象，不過近年來不時被網民造謠抹黑，幸好未有影響她的演藝事業發展，熱播劇集更是一部接一部，令網民慨嘆人紅總是多是非。

而作為「新疆四美」之一的迪麗熱巴亦打入3甲，她以深邃的五官和完美身材比例而備受關注，向來是「選美」冠軍常客的熱巴，今次罕有做「阿三」，亦令人意外。至於第4至8名則分別為楊紫、白鹿、虞書欣、吳謹言和Angelababy（楊穎）。