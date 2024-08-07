林允施「鏡頭魔法」變9頭身

內地女星林允近日分享了一系列旅行照，她與友人去到海邊，以熱褲上陣大晒筆直美腿。她於低炒鏡頭下驚變9頭身美女，雙腿白滑修長零贅肉，簡直是「神之美腿」。照片一出即引起網民熱議，「林允的腿不用P」話題亦登上熱搜，贏盡網民讚賞。