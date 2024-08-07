「跨世代型男」再合體 馮德倫執導教Chok甫 姜濤MV享艷福

男團MIRROR人氣王姜濤於圈中人緣甚廣，近日推出新歌更獲著名導演馮德倫親自執導MV，又有靚女高妹做女主角，極具氣派。另外，其隊友Jeremy亦不遑多讓，邀來阿Sa一同拍片為新歌宣傳，錦上添花。

姜濤今日推出全新個人單曲《Every Single Time》，成為他的「第16胎」，昨日他率先分享拍MV時的花絮片段，透露今次的MV導演是馮德倫。沒想到二人繼早前合作拍廣告後再下一城，再度攜手出擊，馮德倫更親自示範擺甫士，態度專業又友善。兩位型男同框，粉絲直指是「跨世代美少年」合體之作。

其後姜濤身旁出現擔任女主角的外籍美人，身穿短裙晒長腿的她身高有1米74，百厭的姜濤立即偷偷與對方度高，合照時更引證了他的真實身高是1米78，他之後又在社交網表示：「16胎還有一位神秘的她。」令粉絲相當期待。

Jeremy邀阿Sa比「舞」 另外，MIRROR另一成員李駿傑（Jeremy）剛推出今年第2首派台歌《TOXIC!》，他找來不同藝人合作拍攝跳舞片宣傳，雖然大家都是簡單跳出新歌舞步，但風格各有不同，別有風味。壓軸嘉賓竟然是蔡卓妍（阿Sa），僅11秒的短片足以吸盡眼球！

阿Sa以簡約粉紅上衣配牛仔帽出場，邊跳邊甜笑，完美以甜美風演繹歌曲，Jeremy亦留言大讚，指已經在撰寫感謝文：「Last challenge with Sa！超級開心。挑戰告一段落，但係唔代表之後唔會出嘅，我要出感謝文啦。」