榮登影后 慰勞功臣 余香凝6位數遊曼谷 豪言陸續有嚟

影后余香凝出錢又出力，近日請身邊工作人員齊齊到泰國曼谷旅行慶功。此行眾人不但碧波暢泳，更四出食好西，余香凝更豪氣許下承諾，只要工作絡繹不絕，明年可以再Encore﹗

余香凝於今年4月擊敗一眾對手榮登金像獎影后寶座，但來不及消化得獎的喜悅，便進組拍攝ViuTV新劇《麻甩媽咪》。日前劇集終於煞科，余香凝立即請經理人公司同事去旅行慶功，一行10多人浩浩蕩蕩出發前往曼谷享受陽光及美食，據知她為此行花上6位數。

談到今次泰國之旅，余香凝透露：「見到大家玩得咁開心，已經係我最想要及最期待嘅畫面。希望今年可以再搵多啲嘢做，明年我哋再去玩過。」她慶幸入行至今一直得到工作人員的照顧與支持，早已視大家如家人，能夠與「屋企人」出埠感覺溫馨。她又補充謂：「其實我都有10幾年冇去過泰國，原來呢度係好多好嘢食，感覺真係唔錯。」

煞科宴盡興而歸 余香凝今次還帶同一對子女同行，又於社交網上載多款泳衣照派福利。談到離港前與《麻》劇台前幕後舉行煞科宴，她笑說：「都係盡興而歸，嗰晚大家食完飯仲去唱K，好耐未試過咁癲。其實今次我哋全組人都合作得相當愉快，尤其德斌係位好好嘅前輩，我都好期待套劇快啲出街，等大家欣賞我哋嘅心血。」