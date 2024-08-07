娛圈單打：中年是非精 誰人最得益

《中年好聲音》近年成為TVB「鎮台之寶」，「中一生」、「中二生」不論是否打入三甲，一樣名利雙收。但與此同時，是非一浪接一浪，同樣未有停止過。尤其中一女將，相繼爆出不倫醜聞，曹敏寶被指撻着中一人夫梁浩銓，龍婷就仲大鑊，「Hello Kiss」斷正，如日中天的事業一鋪清袋。

喂，無風不起浪，早就有傳聞中一生之所以是非多多，乃係有是非精報寸。近排曝光率奇高的中一生支嚳儀，忽然成為爆料頭號嫌疑人！據悉有人好識得搞小圈子，是非當人情，為將競爭對手一一幹掉，放料兼玩杯葛。嘩，好「宮心計」喎！

嗱，曹敏寶爆出偷食緋聞後，被TVB掟入雪櫃，曝光率歸零，其他女將自然得益。不過有人似乎仍未心足，勢要中一生齊齊杯葛敏寶先至安樂。君不見，參賽時同敏寶Friend過打Band的周吉佩、「順得人」羅啟豪等，紛紛承認跟敏寶冇乜聯絡。至於龍婷單嘢，早就盛傳由知情人士放料，再由傳媒悉心布局，男女主角被人跟蹤多日都懵盛盛，結果斷到正一正！即使TVB一度力撐，但眾怒難犯，龍婷應聲收皮！

支嚳儀對此當然大聲呼冤，否認係金手指二五仔，更誓言冇煽動其他人玩杯葛，認為亂講之人會有報應，強調個個中一生都支持她！之不過中一女將之中，近期的確以支嚳儀見報機會最多。當條條女都出師未捷身先死，機會溜去有準備嘅人，都係順理成章啫，哈！

都話娛樂圈乃是非之地，藝人稍有行差踏錯，隨時一鋪玩完。所以呢，若要人不知，唔好咁低B，偷食都要行遠啲！