Zac Efron騷肌報平安

美國男星Zac Efron上周五於西班牙伊維薩島度假時，於泳池遇溺送院，他周日於社交網分享自己上身赤裸舉啞鈴健身的照片報平安：「開心又健康，多謝所有人嘅祝福。」據稱意外發生後，Zac被兩個人拉出泳池，發言人指只是小意外，他入院只是防患未然。