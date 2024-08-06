出道17年兼為Tiffany慶生 少女時代激罕合體 團魂感動粉絲

近年各自Solo發展的韓團少女時代，日前難得合體為Tiffany慶生，兼慶祝組合出道17周年，Sunny因身在美國而缺席聚會，但成員也不忘在大合照中P上她的身影，展現滿滿團魂。

昨日是少時出道17周年，成員各自在社交網分享最新合照，原來日前更是Tiffany的35歲生日，隊長泰妍、秀英、Yoon A、Yuri、徐賢及孝淵特地相約為她開P慶祝，事前更約定穿上白色衣着赴會。

剛去了濟州島旅行的Yuri特地趕回首爾參加派對，更為每名成員準備了香薰作手信，以背心上陣大晒健康膚色的她，在官方短片頻道公開當天的花絮片段。至於Sunny因身在美國而未有赴會，但Yoon A與Tiffany也特地在合照中P上她身穿白裙的照片。不少追隨組合多年的粉絲見到偶像難得合體也相當感動，大讚她們分開發展多年，依然擁有強勁團魂。

師妹組合分頭吸金 此外，Yuri早前來港宣傳電影《Dolphin躍動人生》後，到了尖沙咀、西九龍文化區、香港公園等景點遊覽，並特地拍片大跳少時出道歌曲《再次重逢的世界》賀出道周年紀念！

至於少時的師妹組合Red Velvet與aespa最近分頭開騷吸金。Red Velvet於上周五至日，在首爾舉行粉絲見面會，與樂迷慶祝出道10周年，5女以性感啦啦隊造型登場，大晒青春活力。而aespa在香港亞博舉行的兩場演唱會，剛於前日圓滿落幕，4女跟全場粉絲大合照時，戴上可愛頭飾賣萌冧港迷，氣氛High爆。