章子怡陪玩「包到實」

影后章子怡近日與一對子女現身北京主題樂園，由於當地正值炎夏，她做足防曬工夫，全身「包到實」，令網民驚嘆她的耐熱程度。站在人群中的她不時掏出手機幫小朋友拍照留念，雖然行動低調，但子怡一行人依然被發現。相關照片隨即在網絡瘋傳，不少人大讚子怡是貼地好媽媽，卸下明星光環陪子女遊玩。