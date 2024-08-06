莊思敏湯碗胸大過椰青

藝人莊思敏活躍於社交網，不時分享水着Look派福利，近日她趁夏日晒出性感比堅尼照，手持椰青大騷飽滿湯碗胸及白滑長腿，深長事業線更一覽無遺，其招牌黃蜂腰亦相當吸睛。網友對莊思敏的玲瓏浮凸好身材紛紛激讚：「身材好好，索爆！」