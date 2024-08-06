揮低強敵 大比數跑出 朱一龍《百花》再稱帝 馬麗封后灑淚

內地《第37屆大眾電影百花獎》頒獎禮前晚圓滿結束，張藝謀執導的《第二十條》包辦最佳導演、最佳女主角及最佳女配角成為大贏家。早前率先憑《人生大事》獲得金雞影帝的朱一龍，今次再下一城，憑同一作品勇奪百花影帝，但他當天未有出席。其工作室事後發文，感謝台前幕後及觀眾的支持，承諾未來日子會繼續追夢前行。有指影帝一獎棄票數目高達36票，最終朱一龍以30票跑出，以大比數揮低張藝興、TFBOYS成員王俊凱及易烊千璽等對手。

趙麗穎奪最佳女配 而盛裝的馬麗大熱封后，於宣布一刻更感動流淚，坦言演藝路非常艱辛，期間曾想過放棄：「因為很多時候喜劇是不被認可，是大家看不到，所以我就有這個念頭，但是我太喜歡演戲，我堅持下來，在這裏我要代表所有喜劇人，謝謝百花獎的認可肯定。」

至於憑《第》片奪得最佳女配角的趙麗穎正為新片開工，同樣缺席頒獎禮，不過也透過工作室發表得獎感言：「我寫下這段話的時候，我並不知道它會不會有機會在台上被唸出來。就像當演員一樣，會有看到與不被看到，但每一次我們依然要用盡全力。雖然這次我無法來到現場，但就算演員趙麗穎不在，希望角色也會在。」