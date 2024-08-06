獨家訪問：赴美為華姐做嘉賓 陳展鵬密密吸金 擬搞內地巡唱

藝人陳展鵬日前於美國為「華姐」競選擔任嘉賓，稍後他亦會到洛杉磯登台，密密搵真銀，他更不諱言之後可能會於內地舉行巡唱，現要視乎檔期。

視帝陳展鵬正忙於為無綫新劇《巨塔之后》在佛山拍攝，不過上星期他飛到美國登台，太太單文柔亦有同行照顧，順道過二人世界。今趟除了到洛杉磯登台做騷外，展鵬日前亦專程到紐約出席「第21屆美國華裔小姐競選」總決賽，擔任特別嘉賓的他與佳麗同台演出，唱歌助陣之餘，更負責揭曉獎項，現場觀眾反應甚佳。當晚10位佳麗分別以泳裝、晚裝表演環節競逐獎項，最後冠、亞、季軍分別由10號何楚寧、8號潘家蕊及6號張丁元奪得。

《逆天2》插曲必唱之選 說到近排有不少登台機會，展鵬坦言很多活動其實是疫情前已約定，原本可以早點出發，但因他劇接劇拍攝，檔期難就，故現時才可出行，縱使忙於開劇，他笑言有些活動真的不能一拖再拖，他接受本報獨家訪問時說：「LA都開心嘅，我未去過，有好多朋友喺嗰邊住，近年公司畀好多機會我唱劇集主題曲、插曲，依家啲劇多咗好多人收睇，《逆天奇案》拍咗兩輯，所以去到當地都會唱番啲主題曲，尤其係《後悔萬年》（《逆天2》插曲），之前喺好多商演、活動都唱過，今次去LA大會亦指明要唱呢首，其次仲有《巨輪》主題曲同埋一啲我未唱過嘅經典歌，希望到時大家玩得開心啲。」

而早前展鵬亦到內地清遠為林盛斌（Bob）的Talk Show撐場，他指主辦單位事後曾提議替他搞巡迴演唱，他說：「其實我都未試過咁樣喺內地登台，未試過做演唱會，主辦單位都問我有冇期可以做巡迴，自己都想試吓，不過依家要度一度時間先。」