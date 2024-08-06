約會林明禎 胃口大開 呂爵安封嘴護愛苗：唔想無限Loop

MIRROR人氣王姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）等日前分批到泰國拍攝MV。當中姜濤前日中午已先行返港，其餘3子則於前晚回港，近百名粉絲手持應援物到接機，由於機場不設粉絲等候區，一眾粉絲只能在機場貴賓室對面的行人路守候，機場方面亦加派職員在場維持秩序。

唔使向任何人證明

約晚上10時20分，3子戴帽及口罩，以T恤、長褲輕裝從貴賓室步出，粉絲隨即響起尖叫歡呼。問到此行有否順道觀光？他們表示因拍攝行程緊湊，故此未有時間到處遊覽。提到網上流出Edan跟緋聞女友林明禎撐枱腳照片，Edan表示有留意報道，問他有否留意是被誰偷拍？他說：「我都唔知，要回應都回應晒，大家抖吓啦喺呢件事上。（好專心食嘢冇傾偈？）食嘢就梗係食嘢啦，哈哈！（ERROR成員郭嘉駿睇小你，係咪會行動證明畀佢睇？）我決定唔回應，因為一回應就Keep住Loop，所以決定唔回應。」隨後3人分乘兩部七人車離開。