娛圈單打：韓流最佳情侶 難逃分手魔咒

韓流小天后IU跟韓劇四小生之一的李鍾碩，自2021年12月被狗仔隊踢爆同遊日本後火速認愛。鍾碩曾在電視台頒獎禮得獎時放閃，表示認識到一個令自己變得更好的人；IU也曾在宣傳活動上，甜笑承認二人正在健康的、靜靜的交往，令粉絲樂翻天，睇好佢哋有機會走入婚姻殿堂。

此後二人雖然鮮有提起對方，也無被攝得合體，但IU今年開巡迴演唱會，首爾站的觀眾席上，便被人發現男友低調在台下應援。事實上，鍾碩日常所戴Cap帽、電話繩，不時被發現是IU推出的應援物，甜蜜感情盡在不言中。

之不過變幻才是永恒，IU演唱會已經係今年3月嘅事，之後各有各忙，又的確冇乜交集咁款。咁啱兩人近期都有難得假期，惟從IG可見，男的跟幾個同性朋友去咗越南峴港度假，女的則手持花束身處美國，儘管不乏男友視角圖，但一個東一個西，似乎各有各玩。

南韓網上論壇開始有人討論，呢對金童玉女係咪已經分手。有網民言之鑿鑿指出，佢哋連放假都冇一齊過，加上有記者私下透露二人已經玩完，益發令消息似層層。觀乎男女主角都未有表態，雙方粉絲亦紛紛護航，話兩位只係低調啫。是耶非耶，只能留待時間來驗證。

講開又講，李鍾碩自2021年退役後，只參演《律戰江湖》一套韓劇咁大把，差不多兩年未有發市。有傳佢被Netflix封殺，以致冇人敢搵佢拍劇，原因係佢試過在劇本圍讀前一日辭演，又愛就酬勞討價還價，違反口頭承諾喎。吓，咁如果佢連IU都冇埋，咪人財兩失囉？