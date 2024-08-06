港姐新加坡外景 熱辣辣 程姜月三點式初體驗 江美儀還以顏色

候選港姐陳紫佟、吳芷靖和程姜月到新加坡拍攝外景，她們以泳裝上陣，當中陳紫佟與程姜月均是第一次穿三點式，難免心情緊張；至於同行的江美儀則不甘後人，上載露背水着照，不讓青春少艾的佳麗專美。

《2024香港小姐競選》候選佳麗陳紫佟（Jessie）、吳芷靖（Clary）和程姜月（Dolores）日前與江美儀和邵初到新加坡拍攝外景，佳麗在當地體驗穿着娘惹傳統服裝與製作糕點，又到聖淘沙大玩高空飛索，體驗速度與激情。去到泳裝環節，佳麗以三點式上陣大擺自信甫士，展現甜美笑容。江美儀向佳麗教路，指要對鏡練習擺甫士，邵初則認為要做好表情管理，最緊要有自信和有笑容。

佳麗講到第一次穿泳裝拍攝，18歲的陳紫佟表示：「之前都着過泳衣影相，但今次三點式，覺得有啲拘謹同緊張。」吳芷靖則冇有怕：「我就覺得OK啦，因為都習慣咗。」有「艷麗版蔡潔」之稱的程姜月則說：「第一次着三點式，開始時都覺得好怕醜，面對鏡頭唔知點擺甫士，但都係一次新嘗試。」「視后」江美儀則徇眾要求在社交網大晒泳衣相，上載12年前穿上泳裝的背面照今昔對比。

吳芷靖自認最大食 3位佳麗在是次旅程中感情大躍進，年紀最輕的陳紫佟成為大家重點照顧對象，程姜月笑言：「我依家叫佢阿妹，佢真係好可愛，成日有啲天然呆，平時都會特別照顧佢，幫佢整吓頭髮。」陳紫佟則說：「我唔識整頭髮，原本仲諗住每日都披頭散髮，好彩有大家幫我。」講到3人中誰最貪吃？吳芷靖則自動投案笑說：「個串燒真係好好味，唔記得食咗幾多。」美儀則踢爆她：「你差唔多食咗一打。」吳芷靖笑言每日回到房間也感到很內疚。