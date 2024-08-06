獨家消息：題材撞到應 投資者卻步 謝霆鋒新片計唔掂數 被迫煞停

近年香港的「巨星效應」未能再於內地市場顯現神級效果，連最吃香的動作及警匪片受歡迎程度亦急跌，搞到不少電影投資方大感無奈。部分已進入前期籌拍階段的新片因此被迫急煞停，當中包括謝霆鋒執導的《新警察故事2》，而他與陳偉霆合演的《無限任務》更「被消失」。面對接二連三的「失利」，霆鋒卻有辦法成功自救。

據悉，去年開始多部重磅投資兼大卡士擔當的電影，於內地上映時成績不似預期，例如梁朝偉孭飛的《金手指》僅錄得5.74億元人民幣（約6.24億港元）票房，而周潤發的《別叫我“賭神”》收4,078萬元人民幣（約4,430萬港元）票房。警匪片如張家輝及陳偉霆主演的《爆裂點》，最終收1億元人民幣（約1.09億港元），而近日成龍主演的奇幻動作片《傳說》更令人大跌眼鏡，僅收7,988萬元人民幣（約8,677萬港元），於暑期黃金檔「包尾」，被內地媒體形容為「血本無歸」﹗

接連「失利」出招自救 鑑於近期動作警匪片連番失利，眼見被形容為「最後一條救命草」的內地市場亦告消失，在未能「摸底」前，多部港產或合拍動作片，在經片商「計數」及多番研究後，都無奈決定叫停。謝霆鋒執導及蔡卓妍有份演出的《新警察故事2》已籌備多時，更一度傳於今年5月開鏡，無奈市場氣氛愈來愈差，近日有可靠消息指稱已決定暫時擱置。而霆鋒夥拍陳偉霆主演的另一新片《無限任務》同樣被「消失」，相信要留待環境轉好時，片商才會考慮重新啟動。霆鋒雖然看似連番「出師不利」，但向來吃得開的他，即腦筋急轉彎，將突然騰空的檔期，改往拍攝內地漫畫改編而成的大片《鏢人》，又計劃明年展開巡唱會粉絲，繼續有排忙。

據了解近期開拍的港產片幾近零，即使正趕戲的《寒戰》系列電影，亦分上、下兩集一次過完成，試圖減低製作費，而且今次僅起用吳彥祖、吳慷仁、劉俊謙及魏浚笙等多位「抵用」演員參與拍攝，所有大卡士全部被Out，省回大筆演員酬金，加上有「寒戰」兩個字加持，有電影人預測分分鐘可能於有限投資額下，成功殺出一條血路。