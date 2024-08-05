6萬球迷嗌破喉嚨 NewJeans㷫合合開波 集郵變小粉絲

韓團NewJeans前日首度為足球聯賽擔任開球及表演嘉賓，練習時大顯身手，其後換上波衫跳唱多首Hit歌，令全場逾6萬名球迷為之瘋狂，更趁機與國腳孫興民集郵！

出道兩年的NewJeans，經歷老闆閔熙珍與母公司HYBE的人事鬥爭後人氣不減，前日在首爾世界盃競技場舉行的足球聯賽中，首度擔任開球及中場表演嘉賓。5位成員Minji、Hyein、Danielle、Haerin及Hanni在球場上落力練習開球，中場時再換上波衫，一口氣跳唱《Attention》、《Hype Boy》、《ETA》及《Super Shy》多首Hit歌，令全場逾6萬名球迷瘋狂尖叫，氣氛熱爆，男星朴敘俊與鄭裕美等亦有現身觀眾席捧場！

賽事結束後，5女化身小Fans，與國腳孫興民及金玟哉合照，事後在社交網興奮晒合照，寫道：「嘩！能夠在球場上，在這麼多觀眾和帥氣的球員面前開球及表演，心情真的很緊張，但是能跟大家一起，真的很幸福！練習時也留下很多回憶，永遠不會忘記今天，謝謝大家熱情的歡呼，真的很感動！」

泫雅台灣撐職棒 另一邊廂，韓國性感歌手泫雅上月初宣布婚訊後，前日闊別兩年再度訪台，為當地一場職業棒球賽擔任壓軸表演嘉賓，據悉酬金高達190萬港元。未婚夫龍俊亨亦有低調同行，賽前還播放兩人之前合作的歌曲《Change》及《A Bitter Day》。一身性感戰衣的泫雅趷籮跳唱多曲，又以普通話跟台迷互動，高呼：「我愛你們！」令全場3.4萬名球迷相當興奮，有粉絲發現她左手無名指疑似戴了婚戒。