暢所欲玄：低潮不可怕 最怕是你因此失去方向

出稿日是農曆七月初二，亦即已踏入鬼月，很快就到每年的「中元節」，佛教稱為盂蘭盆節。按傳統文化，由現在到農曆七月十五，有需要人士可到相關道場祭祖、打醮，藉此超度亡者，包括歷代先祖、宿世及冤親債主、嬰兒靈、十方和六道眾生。趁此機會跟大家分享一個關於嬰兒靈的案例。有很多人士不理甚麼原因，曾經有流產即墮胎，原來從八字可以查出，按一般人的思維，可能已把墮胎當成正常行為，但從玄學角度理解，這件事有機會對父母運程帶來影響。曾有客人跟我們講，過去已做了超渡法事，在此，我不去評論其成效，但八字看到嬰兒靈仍滯留人間，還不停長大跟着父母，好事嗎？情況等同坊間一些所謂大師，多年來不停在媒體宣傳自己的風水八字怎樣準，請問能講出有哪位人士因他而撈得風生水起？