《中年好聲音2》冠軍古淖文近日重返出生及成長地澳門舉辦首個個人演唱會，兩個半小時的演出中，先後以英文、葡文、粵語及普通話獻唱，大屏幕又重播當日他奪冠的片段。兩場演出分別邀來「師兄」周吉佩及譚輝智擔任嘉賓，而為了今次演出，古淖文連月來控制飲食，努力操肌練氣，演出時露出粗壯手臂時，全場high爆。