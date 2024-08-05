8月5日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月05日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
古淖文粗臂引尖叫
《中年好聲音2》冠軍古淖文近日重返出生及成長地澳門舉辦首個個人演唱會，兩個半小時的演出中，先後以英文、葡文、粵語及普通話獻唱，大屏幕又重播當日他奪冠的片段。兩場演出分別邀來「師兄」周吉佩及譚輝智擔任嘉賓，而為了今次演出，古淖文連月來控制飲食，努力操肌練氣，演出時露出粗壯手臂時，全場high爆。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240805-0805_00282_065/古淖文粗臂引尖叫
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc