《百花獎》星光暗淡 關曉彤傷膝撐場 佟麗婭斑馬裝搶焦
內地《第37屆大眾電影百花獎》頒獎禮昨晚於成都舉行，影星關曉彤、佟麗婭、馬麗、張藝興、魏大勛及范丞丞等盛裝亮相，其中關曉彤於紅地氈開始前，率先透過工作室「發相」，穿上一襲綠精靈晚禮服的她，露出逆天長腿，非常煞食，被網友封為「公主殿下」，讚她魅力四射，不過有粉絲發現她膝蓋上有瘀傷，留言着她拍戲時多注意安全。
而內地女神佟麗婭（丫丫）以黑白斜紋Tube Dress上陣，身形弗爆的她盡晒鎖骨美，惟網民對她一身造型有意見，紛紛留言表達不滿：「裙子像斑馬和斑馬線啊！」、「你們是熊貓嗎，世界是黑白的嗎」、「老年人都是這樣的啦」、「下次能給丫丫來一條明艷華貴、有點透明的那種典雅，還有點性感的裙子好嗎」。與前夫陳思誠離婚多年的她，對於男方被爆撻着年輕21歲的三線女星，令外間對2人復合想法隨即幻滅，不過佟麗婭於頒獎禮全程心情大靚，與一眾電影人於後台有講有笑，似乎心情未受影響。
張藝興有提名已興奮
至於賽前憑電影《孤注一擲》角逐影帝的張藝興表現風騷，受訪時說：「今次提名讓自己決定在電影路上深耕下去，我馬上就會有好多作品跟大家見面。」不過有份角逐獎項的易烊千璽、朱一龍、趙麗穎及倪妮等因有工作在身未能出席。
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