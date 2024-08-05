《百花獎》星光暗淡 關曉彤傷膝撐場 佟麗婭斑馬裝搶焦

內地《第37屆大眾電影百花獎》頒獎禮昨晚於成都舉行，影星關曉彤、佟麗婭、馬麗、張藝興、魏大勛及范丞丞等盛裝亮相，其中關曉彤於紅地氈開始前，率先透過工作室「發相」，穿上一襲綠精靈晚禮服的她，露出逆天長腿，非常煞食，被網友封為「公主殿下」，讚她魅力四射，不過有粉絲發現她膝蓋上有瘀傷，留言着她拍戲時多注意安全。

而內地女神佟麗婭（丫丫）以黑白斜紋Tube Dress上陣，身形弗爆的她盡晒鎖骨美，惟網民對她一身造型有意見，紛紛留言表達不滿：「裙子像斑馬和斑馬線啊！」、「你們是熊貓嗎，世界是黑白的嗎」、「老年人都是這樣的啦」、「下次能給丫丫來一條明艷華貴、有點透明的那種典雅，還有點性感的裙子好嗎」。與前夫陳思誠離婚多年的她，對於男方被爆撻着年輕21歲的三線女星，令外間對2人復合想法隨即幻滅，不過佟麗婭於頒獎禮全程心情大靚，與一眾電影人於後台有講有笑，似乎心情未受影響。