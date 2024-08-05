獨家專訪：大個女轉形象 鍾柔美抗拒親熱 絕不追男仔

「A0聲夢小花」鍾柔美在新歌MV作出重大突破，表明不接受與男生拍攬攬錫錫戲的她，今次破格上演「女追男」戲碼，初嘗親密場口，但她揚言現實中一定不會主動追男仔。

歌手鍾柔美（Yumi）近日推出新歌《Crack！》，在MV中一改乖乖女甜美形象，上演「女追男」戲碼。今次是她首度與異性有對手戲，包括主動「壁咚」及餵對方食波板糖等，舉止親密。除了行為上有大突破，連造型亦有改變，她直言已大個女，想嘗試更多形象：「不過我覺得今次仲未去到好型，下次會再型啲。」問會否想挑戰性感衣着？她說：「都要睇吓自己接唔接受到，如果太性感，可能就未必得。」

學舞增女人味 即將踏入18歲，她坦然希望轉變形象，所以正跟老師學習穿高踭鞋跳舞，希望令自己少一點稚氣，增添女人味：「我係着幼踭鞋，所以平衡力各方面要慢慢練習，好唔容易。」

談及感情問題，她表示現實中從未試過追男仔，亦肯定不會發生在她身上：「我唔係好鍾意主動追男仔，唔鍾意呢種感覺。」又笑言不能接受與異性在幕前有親密舉動：「如果要拍摟摟抱抱或者錫錫場面，我都唔得。」對於談戀愛，她表示會隨緣，較想將重心放在學業上。