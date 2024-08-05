《全民造星V》街舞達人林昆樂（Stick）亦同場現身，大展霹靂舞技，他稱由於花了半年時間參加《造星》，錯過了部分跳舞比賽，因此未能累積到足夠分數出戰今屆奧運，問到會否後悔？他說：「冇，就算參加唔到，我都可以用其他方法去支持。」