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林昆樂無悔錯失奧運
Stick認為只要有心，無論身在何處都能為奧運加油。
《全民造星V》街舞達人林昆樂（Stick）亦同場現身，大展霹靂舞技，他稱由於花了半年時間參加《造星》，錯過了部分跳舞比賽，因此未能累積到足夠分數出戰今屆奧運，問到會否後悔？他說：「冇，就算參加唔到，我都可以用其他方法去支持。」
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