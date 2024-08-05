巡唱重啟在即 陳奕迅傷愈狀態勇 驚喜「復出」撐軟硬

組合軟硬天師前晚於亞博舉行拉闊音樂會，全場座無虛席，勾起樂迷的集體回憶。2人多年未有合體開騷，邀得正在展開巡唱的草蜢和女神雲浩影助陣，而早前打波受傷的歌神陳奕迅更是驚喜登場「復出」，令全場瘋狂！

陳奕迅（Eason）壓軸亮相時「先聲奪人」，隨後摘下外套帽子，即引起現場粉絲尖叫連連，只見歌神精神不錯，全程忘我High爆演出。期間，林海峰笑說：「你首次見人係去食車仔麵，第2次就係今晚正式演出嘛。」Eason接口自嘲：「封番個窿（傷口）唔會漏氣嘞，醫生好好，手工好細緻。」談到工作安排，他即預告下周會重啟巡唱。由於有可能會舉行《草蜢大戰軟硬Part 2》，葛民輝即順勢開聲，意欲招攬Eason加盟演出，Eason聞言回應：「做咩呀？想拉低番個年齡層？」惹來觀眾爆笑。

與草蜢互懟冇停口 而草蜢現身時，蔡一傑表示明年組合迎來成軍40周年，林海峰即謂：「咁係咪申請健力士世界紀錄大全？你哋係鬧交最多及長期都可能拆夥嘅組合，但又合作到依家喎。」當蔡一智被爆即將「登六」時，蘇志威打趣說道：「我哋呢度全部加埋300歲嘞，哈哈！」葛民輝亦加把口：「『登六』要有啲登記手續喎，你了解完記得Call我哋講聲。」而到了軟硬讀出粉絲信的環節時，竟有粉絲寄來當年《東方日報》南極圈的靚女相，還附設一首標題為《好富貴》的打油詩，令全場起哄。

談到今次開騷準備比較匆忙，林海峰在受訪時笑說：「睇奧運幫咗我哋，令我哋有運動員精神搏到最後，運動員有傷患要克服，我哋就克服我哋嘅不足。（最驚係跳舞？）乜都驚，嚟到就驚，走嘅時候又驚塞車，唔緊要，我哋逐分逐分追番囉。」又不忘多謝Eason及草蜢的鼎力支持：「今次所有嘅嘉賓，都係我哋親自打電話邀請嘅。（係咪再會同草蜢開騷？）要等草蜢做完巡唱先，我諗緊到佢哋50周年有我哋份啩，哈哈！」