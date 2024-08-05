中娛星動：上載靚相 弄巧反拙 趙露思團隊靠害 被狠批老土
「甜寵女神」趙露思為品牌拍的全新照片，惹來全網圍插，除了被網民狠批老土兼「廉價」，連品牌的公關都直斥趙露思的團隊審美眼光不佳，令一眾粉絲怒轟其工作失職。
內地女星趙露思樣子甜美五官精緻，加上拍過多部人氣劇集，成為新生代當紅小花，不過人紅易惹是非，她經常陷整容疑雲，不過竟然有可能是「自己友」所累。近日她為意大利珠寶品牌拍攝一輯照片，身穿黑色晚裝，露出白滑美腿，躺在紫色銀光花瓣背景裏，整體來說，用心是夠用心，不過拍出來卻有種差強人意的感覺，被網絡博主集體狠批「廉價」、「老土」，「滿滿的網紅味兒，還是去當網紅吧」、「這圖工作室是黑吧」。甚至有疑似品牌公關團隊出面，質疑趙露思團隊審美眼光有問題：「珠寶是好珠寶，藝人也是好藝人，你們家宣傳團隊是換人了嗎，這個圖的審美……真有點給趙露思和品牌招黑了。」
粉絲怒轟：別再胡來
而粉絲就直指趙露思工作室上載的照片，不時與粉絲現場拍到的照片大不同，故留言怒轟：「工作室毫無美學，糊濾鏡、髒濾鏡通通換掉」、「請專業化妝師和攝影師，專業的事讓專業的人做，提高審美，請往高級和大氣發展，別再胡來了」、「到底多捨不得花錢請化妝師？這多少次了斷」、「拿着工資，不知道幹事是吧？」對工作室簡直就是劣評如潮，未知趙露思及團隊決策人士，可會從善如流，考慮改善方法。
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