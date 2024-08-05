中娛星動：上載靚相 弄巧反拙 趙露思團隊靠害 被狠批老土

內地女星趙露思樣子甜美五官精緻，加上拍過多部人氣劇集，成為新生代當紅小花，不過人紅易惹是非，她經常陷整容疑雲，不過竟然有可能是「自己友」所累。近日她為意大利珠寶品牌拍攝一輯照片，身穿黑色晚裝，露出白滑美腿，躺在紫色銀光花瓣背景裏，整體來說，用心是夠用心，不過拍出來卻有種差強人意的感覺，被網絡博主集體狠批「廉價」、「老土」，「滿滿的網紅味兒，還是去當網紅吧」、「這圖工作室是黑吧」。甚至有疑似品牌公關團隊出面，質疑趙露思團隊審美眼光有問題：「珠寶是好珠寶，藝人也是好藝人，你們家宣傳團隊是換人了嗎，這個圖的審美……真有點給趙露思和品牌招黑了。」