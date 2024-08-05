曼谷拍MV 急住返港 姜濤苦練飛帽 攰到崩潰

男團MIRROR成員姜濤工作滿滿，日前與隊友盧瀚霆（Anson Lo）等出發到泰國曼谷拍MV後，昨日率先返港，甫落機便直奔片場開工，而較早時又飛去台灣為新歌排舞，更自加踢咪架拋帽舞技，搞到「暈頭轉向、累到崩潰」！

日前跟隊友飛到泰國拍攝MV的姜濤，因有工作在身於昨午率先返港，獲20多位姜糖一早到場接機。姜濤約中午一時許步出機場貴賓室，現場姜糖隨即歡呼，不過姜濤未有停步，他邊行邊向姜糖及在場記者揮手打招呼，然後便登上七人車離開。他離開不久即更新社交網限時動態跟粉絲解釋，寫道：「實在抱歉各位，落機後要直接趕過去拍戲，所以不能逗留太久。」

飛帽絕技唔簡單 而快將推出第16首新歌《Every Single Time》的他，早前特意飛抵台北秘密練舞，他於社交平台形容：「這次真的是我所有單曲裏最難的一隻舞蹈。」事關除要記熟舞步外，還要配合咪及咪架，以及需要極高精準度的飛帽表演。

相關排舞花絮片近日曝光，MV中的他以Chok爆黑白紳士造型亮相，隨即引起粉絲熱議。片中只見他不停苦練，最後更攰到席地而坐：「暈頭轉向、累到崩潰！」原來今次用上咪架及帽子當道具，全是他主動要求：「偶有失敗，但飛帽再成功接回，真係一啲都唔容易，有時候人生就像這樣，你就突然做到了。」