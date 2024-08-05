安全成疑登熱搜 阿嬌孖阿Sa如常開唱

阿嬌

藝人不時遇上「狂迷奇遇記」，即使見慣大場面，但面對突發情況亦可能會來不及反應。歌手鍾欣潼（阿嬌）月前隻身飛往內地工作時，便曾於機場遇到一名中年怪男走近並似有所動作，幸在場粉絲即時出口護花，而阿嬌亦表明：「我不認識你，你要幹嘛？」隨即走入升降機鬆人。事後有粉絲於網上留言怪責阿嬌經理人公司不該讓她獨自搭夜機，事件一度登上熱搜。

而阿嬌如常為工作四圍飛，近日與Twins好姊妹蔡卓妍（阿Sa）忙於在內地展開巡演，日前順利完成武漢站演出。騷上二人落力獻唱首張國語專輯的歌曲《瓶中沙》，勾起不少粉絲的集體回憶，及後孖妹搞笑地獻唱《你最紅》，一時間將演唱會氣氛搬到農曆新年，全場High爆。騷後有鐵粉自發性舉行慶功宴，帶着孖妹的人形紙牌出席，讓「偶像」感受他們的澎湃心情。

下周Twins將轉到北京開騷，阿嬌於社交平台留言：「下次見面就是七夕啦，這個浪漫到冒泡的日子，不是不來約一約吧！」北京站後，她們將接力到成都、鄭州及佛山等地演出，然後再衝出亞洲，飛抵美加及英國等繼續巡演。

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