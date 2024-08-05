溫哥華開騷嚇到尖叫 半裸男突襲 張敬軒險被掟落台

天王級歌手張敬軒在加拿大溫哥華舉行巡唱時，被歌迷直擊他遭半裸男狂迷偷襲一幕，該男子將軒仔抱起，更凌空拋高一度欲將他掟落台，受驚的軒仔嚇到尖叫外，現場觀眾亦嘈到拆天，幸事件中未有人受傷，而軒仔在完騷後的凌晨時分回應事件，安撫歌迷的不穩情緒。

軒仔近期當「空中飛人」，於7月中展開美加巡唱之旅，之前在美國拉斯維加斯及舊金山的兩場騷均順利完成，不過8月1日到加拿大溫哥華場時，卻爆出突發性事件，網上瘋傳他險被狂迷掟落台的片段。短片中見舞台上的軒仔正跟台下歌迷互動，背後突然出現一名光頭、半裸男，一個箭步衝向軒仔並從後將他整個人抱起，更High到在台上自轉，之後狀似欲掟軒仔落台，場面驚險，嚇到台下不停傳出尖叫聲。

遭殺個措手不及的軒仔亦嚇得V嘩大叫：「喂……」其身體語言更顯露了他「好驚驚」的狀況，見軒仔被抱起離地時全身僵直「硬晒軚」，之後才識畀反應，幸狂迷最終將他放番落地，短片亦於軒仔「安全着陸」一刻完結。不少網友看過這段驚心動魄一幕後，留言：「大佬，使唔使咁猛啊，真係嚇到……」「今天的軒仔不是直直一條了？」「太突然了，可能被嚇到軟了」，亦有人竟留言叫「扔給他」，更有網友指軒仔在危急時仍死握歌迷所送的紙牌，可見他愛粉心切。

報平安聲稱美加站「特別環節」 昨日仍身在加拿大的軒仔得知「險被掟落台事件」在網上曝光後，就算在多倫多騷後的凌晨時分，他仍透過經理人回應事件，他聲言是在美、加開騷時，特別請了「大隻佬」上台搞氣氛：「會請大隻佬幫手上台掟禮物，呢位帥哥都係我哋請番嚟嘅，當時佢已經掟晒手上嘅禮物落台，所以作勢抱起我掟我畀粉絲，哈哈！」

另外，軒仔在溫哥華騷上向歌迷深情剖白，透露寫歌曲《笑忘書》時正值患上躁鬱症最嚴重時期，他說：「我試過連街都出唔到。」又分享被「賣豬仔」的血淚史，指當年和前助手、即歌手洪嘉豪媽媽Bella自組公司，期間遇到不少資源問題，有次透過香港Agent接了溫哥華商演，他說：「嗰份唔知係4定5首歌嘅商演合約，我哋就收咗商演嘅價錢，但我哋嚟到，甚至上咗台後，透過內地社交網先知道場演出喺溫哥華賣飛時係用『演唱會』作為Title。」

重提被「賣豬仔」難釋懷 雖然事隔10幾年，但直至再踏足溫哥華前，他仍無法釋懷，表示：「我都冇辦法原諒自己，所以好多謝呢度每一位朋友，你哋抱住唔怕被騙嘅風險，希望呢次演唱唔會好似10年前咁令大家失望。」他又問當年的「苦主」可有在場，還單膝跪地及90度鞠躬道歉：「真係對唔住大家。」

他續稱入行多年，曾到品流複雜、甚至有「小姐」駐場的夜總會唱歌，至今成為獨當一面的歌手，仍抱住感恩的心，珍惜每位客人的打賞，他說：「見有朋友買我嘅唱片，買我一張演唱會或者音樂會門券，尤其今晚我企喺呢個舞台上，基於經濟環境，要坐3、4個鐘頭飛機或車費都好，大家都不遠千里嚟睇我演唱會，去年我喺澳門中咗甲型流感，我都同導演講就算我打針、食藥都好，唔可以退飛，唔關錢事，啲朋友訂咗幾千蚊一晚酒店又攞咗假期，或者慳咗好耐嘅錢嚟睇我演唱會，所以我每次演唱會都要做好。」