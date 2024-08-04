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Arabella 池邊夢回地中海
英國求愛真人騷《求愛島》（Love Island）女星Arabella Chi不時於社交網派福利，吸引近132萬名網友追蹤。她早前為泳衣品牌拍攝廣告照，穿上橙色比堅尼於泳池邊大擺甫士，留言表示：「英國今日令我有返去地中海嘅感覺。」
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