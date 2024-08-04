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Rihanna 扮豹女郎做生招牌
巴巴多斯天后Rihanna，近日於社交網上載她為自家內衣品牌擔任模特兒的新廣告照。她穿上棕色內衣配合皮褸，又換上豹紋內衣在豹紋梳化上大擺甫士，展露美好身材，獲網友大讚。
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