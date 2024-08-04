表現出色 升呢上等兵 RM突襲慶典 吹色士風搶Fo

韓國天團防彈少年團（BTS）隊長RM，今年6月吹奏色士風恭迎隊友Jin退伍，成為網民熱話。正在軍樂隊當兵的他，因表現出色獲晉升為上等兵，前日更驚喜現身慶典吹奏色士風，與眾同樂！

Jin於今年6月退伍當天，獲隊友拉隊迎接，正在軍樂隊當兵的RM，當時沿途吹奏色士風慶祝，事後相關片段熱爆網絡。而目前在江原華川郡陸軍15師團軍樂隊服役的RM，預計明年6月退伍，他因表現出色，日前正式升呢上等兵，獲大批粉絲祝賀。前日他隨軍中同袍驚喜現身韓國江原華川郡舉行的《第20屆華川番茄慶典》，並在20分鐘公演中負責吹奏色士風，表現賣力。大會事前未有公布他演出的消息，故見到他登場時，參與慶典的民眾也相當驚喜，更成為今年慶典最大睇頭。

J-Hope近照曝光 該慶典是江原華川每年8月首周舉行的夏日盛事，民眾除了可在會場內參與尋找金戒指的環節，還可即場品嘗番茄，場內設有表演區、遊樂區及食品銷售區等，合共30個節目，場面熱鬧！

至於目前在陸軍新兵教育隊擔任助教的成員J-Hope，將於今年10月17日退伍，近日他出席最後一批由他擔任助教的新兵畢業禮，偶遇他的網民大讚他十分親民。

此外，BTS所屬HYBE事務所子公司Source Music旗下女團LE SSERAFIM，今年4月演出美國大型音樂節後，因唱功捱批而人氣受挫，但無損日迷對她們的支持。5女於6月底至7月底展開首次日本巡迴粉絲見面會，在兵庫、愛知、神奈川及福岡演出共9場，合共招待8萬人，密密吸金，組合將於本月底推出新碟再戰樂壇。