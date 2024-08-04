娛樂

陳國坤生日 老婆攬住咀

藝人陳國坤於本月一日49歲生日，陳百祥等一眾好友為他舉行生日派對，筵開數席，台前還有幾個生日蛋糕，唱完生日歌後，陳國坤太太黃依汶第一時間連環送吻，先是咀面，及後更索性與老公激咀，還肉緊得抬起腿翹實老公腰肢，場面火辣。
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