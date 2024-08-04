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沈震軒減肌唔做「笨哥哥」
藝人沈震軒有份參與內地綜藝節目《披荊斬棘4：雙星對抗》，成為34位「哥哥」之一，不過操得一身肌肉的他，在節目預告中透露為了「視覺」效果，竟然要減肌肉，獲封為該節目的「減肌第一人」：「身邊的人跟我說，如果你要跟其他哥哥站在一起的話，你這麽厚、這麽大的一個，好像看起來很笨的感覺。」
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