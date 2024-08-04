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鄭伊健11月高雄開騷
藝人鄭伊健近日宣布將於11月底首次在高雄巨蛋舉行演唱會，笑指現時心情興奮，他說：「我會盡力做好這個演唱會，大家應該很久沒有聽廣東歌吧！我以前曾到高雄做唱片、電影宣傳及跨年活動，每次時間都很短暫，希望趁這次開唱，能有時間拜訪一些藝文建築，我還知道高雄靠近海港，有很多海鮮，想趁這個機會去品嘗。」
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