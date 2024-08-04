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李多慧上倉體驗Car Camping
啦啦隊女神李多慧，去年轉戰台灣後憑甜美靚樣及玲瓏浮凸身材圈粉無數，工作代言更接不停。不時透過社交網分享生活的她，日前晒出在台灣體驗Car Camping的影片，只見她猶如本地人般先去街市買餸，之後就揸車一小時去宜蘭，認真犀利！
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