李多慧上倉體驗Car Camping

啦啦隊女神李多慧，去年轉戰台灣後憑甜美靚樣及玲瓏浮凸身材圈粉無數，工作代言更接不停。不時透過社交網分享生活的她，日前晒出在台灣體驗Car Camping的影片，只見她猶如本地人般先去街市買餸，之後就揸車一小時去宜蘭，認真犀利！