李亦喬跟老公搵食 改名「糖水妹」

「牛雜妹」李亦喬（Monnie）與拍拖7年半的糖水舖太子爺招永鴻昨日拉埋天窗，早上接新娘時，Monnie已行頭十足，以一身「褂皇」現身，共佩戴9對龍鳳鈪，寓意長長久久。一對新人晚上在酒店擺婚宴，筵開23席，林作、裕美、邢慧敏和七仙羽等人均有到賀。婚宴上，Monnie笑言要擺脫「牛雜妹」這個稱號，改名為「糖水妹」：「我依家要跟我老公搵食。（雙喜臨門？）唔係！」又笑言會擔當食評人，為家族生意研發更多甜品。

調理身體生B

提到求婚過程，招永鴻表示為了求婚特地在馬爾代夫預訂了一個水底餐廳，雖然過程應該是保密的，但很快就被Monnie識破，二人最終在男方家長的見證下完成求婚，招永鴻更笑言當時準備了很多，但到最後只哭着說了一句「嫁畀我」。Monnie更指婚後仍然會繼續工作，問到老公可會准許性感穿着？她說：「我有我嘅Style。」而老公則回應：「我會買好多樽領衫畀佢着，等佢冇得揀。」又表示現在會為了生B努力調理身體。