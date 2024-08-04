娛樂

陳法拉歎Spa 光彩照人

陳法拉天生麗質，自然不怕素顏示人。 陳法拉天生麗質，自然不怕素顏示人。
陳法拉天生麗質，自然不怕素顏示人。
藝人陳法拉雖已為人母，但外表與身材仍然保持得非常好，天生麗質的她亦不介意以素顏示人。日前她分享獨自做Spa的影片，沒有化妝的她穿着浴袍坐在梳化上自拍，露出冧到暈的甜笑，展現最真實一面。網民都不禁驚嘆女神絲毫不見歲月痕迹，仍然省鏡！
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