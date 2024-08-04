粉絲打造「雅琳大道」 Ivy So慶生大陣仗 直逼「姜濤灣」

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）今日迎來23歲生日，粉絲團隊鋪天蓋地為她慶祝，於尖沙咀買下多個大型燈箱為偶像賀壽，還跟「姜濤灣」一樣有稱號，獲封「雅琳大道」！

香港女團近年百花齊放，除了COLLAR外，還有Lolly Talk及英皇女團VIVA等強敵，COLLAR為保地位，的確要出招，成員不時晒出跳舞片及靚相，Keep住與網友互動，增加曝光率。Ivy So今日迎來生日，其粉絲都相當識做，早已包下多個商場戶外屏幕為偶像祝壽，加上巴士車身廣告等，港九新界都會有Ivy So「芳蹤」。其中，最有心思要數於尖沙咀栢麗大道的多個大型燈箱廣告，相當搶眼，粉絲還將之冠名「雅琳大道」，與「姜濤灣」一樣「有朵」！

Marf四出撩鬥舞 至於舞技超卓的邱彥筒（Marf），近日與ERROR隊長肥仔拍片大跳歌曲《Bye Bye Bye》，該曲因漫威電影《死侍與狼人》而爆紅，片段上載短短2小時已有超過16萬人觀看，二人又模仿「死侍」與 「狼人」的動作，有網民留言稱他們為 「筒侍與狼業 」，夠晒爆笑！

Marf除了跟肥仔鬥舞，近期亦分別跟師兄Anson Lo及COLLAR隊員跳她的新曲《TXT OR CALL》，粉絲相當受落狂畀Like！

Marf與Anson Lo同為跳得之人，齊齊勁舞。