中娛星動：眾花旦角逐金鷹獎 楊紫4劇入圍稱冠 楊冪捧蛋

內地花旦楊冪近年的影視作品接連失利，昨日金鷹獎主辦方宣布首輪投票名單，在150部提名作品中，身為3劇女主角的楊冪全軍覆沒，於眾多花旦中成績墊底，連95後小花也不如，令網民大感驚訝！

楊冪自從電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》、電視劇《哈爾濱一九四四》及《狐妖小紅娘月紅篇》三連仆之後，近日再遇事業滑鐵盧。兩年一度的金鷹獎向來是內地電視界盛事，而第32屆金鷹獎昨日開始第一輪投票，當中共有150部劇集供觀眾選擇，涵蓋由2022年5月1日至2024年4月30日首播的電視劇。然而，楊冪在此期間主演的3部劇集《愛的二八定律》、《謝謝你醫生》及《哈爾濱一九四四》竟然全部落選，令人大跌眼鏡，粉絲無不感到震驚，有人推測可能是劇組未有報名，但網民則認為3部作品同時不報名的情況可能性極低，反嘲楊冪表現差，若然入圍才叫人震驚。

趙露思緊追其後 而在眾花旦中，最近憑《長相思》第2季人氣再度急升的楊紫最巴閉，其4部作品《沉香如屑》、《長相思》、《承歡記》及《要久久愛》全數入圍，數量成花旦之冠。至於傳與楊冪不和的趙麗穎所主演的3部劇集《與鳳行》、《風吹半夏》及《幸福到萬家》亦全獲提名，被大讚憑實力說話。95後小花趙露思相當爭氣，與趙麗穎看齊，共有3部劇集入圍。

此外，劉亦菲、虞書欣、白鹿、關曉彤、周也及趙今麥均有兩部作品名列其中，迪麗熱巴與唐嫣則各一部。